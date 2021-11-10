«Хемофарм» вошел в топ компаний с самыми безопасными условиями труда в Калужской области

Российской производственной площадке STADA «Хемофарм» удалось войти в топ компаний с самыми безопасными условиями труда в Калужской области по итогам 2021 года. Об этом сообщили в пресс-центре STADA со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Калужской области.

В министерстве подвели итоги регионального смотр-конкурса на лучшую организацию по созданию безопасных условий труда. Его цель – активизировать работу по улучшению условий и охраны труда в организациях региона, а также профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Всего к завершающему этапу конкурса допустили 16 организаций Калужской области. По решению оргкомитета «Хемофарм» оказался на втором месте в номинации «Лучшая организация по созданию безопасных условий труда среди организаций внебюджетной сферы с численностью работников менее 500 человек».

«Безопасность и забота о здоровье сотрудников – в приоритете компании STADA. Мы гордимся тем, что министерство труда и социальной защиты Калужской области уже второй год подряд столь позитивно оценивает работу производственной площадки «Хемофарм», направленную на защиту труда и здоровья сотрудников. И, конечно, для нас большая честь, что «Хемофарм» стал единственным фармацевтическим производством региона, занявшим призовое место», – сказал директор департамента технических операций «Хемофарм» (группа STADA) Виталий Поздняков.

«Хемофарм» ранее отозвал из обращения более 50 серий препарата «Тагиста».

gxpnews