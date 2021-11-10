Компания NITA-FARM объявила о запуске производства фармсубстанций

Компания NITA-FARM – российский разработчик и производитель ветеринарной фармацевтики – объявила о выходе на новый уровень и запуске производства полного цикла: от субстанции до готового продукта. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Мы получили лицензию на осуществление деятельности по производству фармацевтических субстанций. Теперь все технологические операции производства лекарственного средства могут осуществляться на собственных мощностях компании. Это подтверждает высокий статус не просто производителя, а разработчика», – говорится в сообщении.

Качество ветпрепаратов, выпускаемых NITA-FARM, обеспечивается функционирующей системой менеджмента качества, которая включает соблюдение требований ISO и GMP. В ближайшее время в планах компании перевод ряда препаратов на производство из собственных субстанций.

gxpnews