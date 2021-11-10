ФМБА подало документы на регистрацию «МИР-19» до завершения II фазы клинических исследований

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «МИР-19» завершает II фазу клинических исследований. Ранее ФМБА планировало завершить эти исследования к середине августа. При этом документы на регистрацию препарата уже поданы в Минздрав.

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «МИР-19» завершает II фазу клинических исследований. Ранее ФМБА планировало завершить эти исследования к середине августа.

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «МИР-19» завершает вторую фазу клинических исследований, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Об этом сообщает корреспондент «ФВ».

«Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 «МИР-19», который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований», — сказала она на X юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика-2021».

В июле «ФВ» писал, что ФМБА планирует завершение II фазы клинических исследований «МИР-19» для профилактики или лечения коронавирусной инфекции к середине августа 2021 года. В случае подтверждения эффективности препарата у больных он будет подан на регистрацию.

Между тем в середине октября сообщалось, что Государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА направил в Минздрав России заявление о регистрации противовирусного препарата «МИР-19». Пакет документов принят 14 октября.

В качестве действующих веществ заявлены синтетическая малая интерферирующая двуцепочечная рибонуклеиновая кислота (микроРНК) и пептид-носитель. Согласно записи в ГРЛС препарат будет выпускаться в виде лиофилизата сроком годности 1 год.

В случае положительного решения на рынке может появиться селективный ингибитор вирусных частиц SARS-CoV-2. Он блокирует репликацию вирусного генома.

О завершении первой фазы исследований препарата «МИР-19» стало известно 12 апреля, они стартовали еще в конце декабря 2020 года. В ФМБА сообщали, что препарат показал безопасность и хорошую переносимость. Тогда же институт иммунологии ФМБА получил патент на это средство. Аббревиатура «МИР» расшифровывается как «малая интерферирующая РНК».

Фото: fmba.gov.ru

Елена Сидорова

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