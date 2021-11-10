Компания NITA-FARM объявила о запуске производства фармсубстанций ФМБА подало документы на регистрацию «МИР-19» до завершения II фазы клинических исследований » Проект по выдаче электронных GMP/GDP сертификатов будет запущен в Казахстане Минздрав Казахстана и министерство индустрии и инфраструктурного развития страны разработали Алгоритм реализации пилотного проекта оказания государственной услуги «Выдача сертификатов на соответствие надлежащих фармацевтических практик». Документ разместили на сайте «Открытые НПА», его публичное обсуждение продлится до 19 ноября. «01 декабря 2021 года до утверждения соответствующих подзаконных нормативных правовых актов запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги «Выдача сертификатов на соответствие надлежащих фармацевтических практик» посредством информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование», – гласит совместный приказ двух министерств. Как стало известно ранее, на биологическую безопасность Казахстана направят 25,5 млрд тенге. Кроме того, сообщалось о том, что в Казахстане создадут национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm. gxpnews