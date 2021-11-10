США закупят 3,1 млн доз противоковидного препарата MSD на 2,2 млрд долларов

Компания MSD заявила, что правительство США согласилось закупить еще 1,4 млн доз molnupiravir. Общая сумма договора перевалила отметку в 2 млрд долл.

Правительство США закупит 1,4 млн доз препарата от COVID-19 molnupiravir на 1 млрд долл. Об этом сообщила на своем сайте фармацевтическая компания MSD, разработавшая лекарственное средство совместно с Ridgeback Biotherapeutics.

В июне этого года американские власти договорились с производителем о приобретении 1,7 млн доз molnupiravir за 1,2 млрд долл. Таким образом, общее количество закупленных доз противоковидного лекарства составляет 3,1 млн, стоимость которых достигла 2,2 млрд долл. MSD добавила, что согласно условиям заключенного соглашения правительство США имеет право на закупку еще 2 млн доз.

В прошлом месяце были опубликованы результаты последней фазы исследований molnupiravir. Препарат показал способность сокращать риск госпитализации и смерти от COVID-19 в два раза среди пациентов, подверженных риску развития тяжелой формы заболевания.

MSD и Ridgeback в октябре также подали заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на регистрацию molnupiravir в качестве средства для лечения легкого и среднего течения COVID-19 среди пациентов из группы риска. Вопрос о выдаче разрешения на экстренное применение препарата будет обсуждаться на специальном заседании FDA 30 ноября этого года.

MSD намерена произвести 10 млн доз molnupiravir к концу этого года и около 20 млн доз в 2022 году. На прошлой неделе Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей использование этого лекарства, писал Reuters.

Кроме того, известно, что правительство США договорилось о покупке миллионов доз препарата от COVID-19 компании Pfizer. Разработка производителя снизила вероятность госпитализации и смерти среди участников иследования с высоким риском развития тяжелой формы заболевания на 89%, оказавшись эффективнее конкурирующего с ним molnupiravir.

На фоне новости акции MSD выросли почти на 1%, достигнув отметки в 83,41 долл. на торгах ценными бумагами до открытия биржи.

Владимир Заболотских

pharmvestnik