Biohaven и Pfizer заключили сделку на 1,24 млрд долл. по продаже препаратов от мигрени

Pfizer договорилась о продаже препаратов против мигрени компании Biohaven за границей. Общая сумма сделки составила 1,24 млрд долл.

Pfizer приобрела права на зарубежный маркетинг двух препаратов от мигрени у Biohaven Pharmaceutical, пишет Reuters. Сумма сделки составит за 1,24 млрд долл.

Соглашение предусматривает выплаты Biohaven в размере 500 млн долл. за права на rimegepant и zavegepant. Pfizer заплатит 150 млн долл. наличными и 350 млн долл. за покупку акций Biohaven с надбавкой в 25%. Biohaven также сможет получить еще 740 млн долл. в виде промежуточных платежей и гонораров от Pfizer с чистых продаж препаратов за границей.

Rimegepant, который продается в США под названием Nurtec ODT, был одобрен для лечения острых приступов мигрени и профилактики эпизодической мигрени у взрослых. Продажи препарата за III квартал, закончившиеся 30 сентября, составили около 136 млн долл., что на 46% больше, чем за предыдущие три месяца.

Biohaven подала заявку на одобрение rimegepant в Европейское агентство по лекарственным средствам и ряд других регулирующих органов за пределами США. Zavegepant в то же время изучается на поздних стадиях клинических исследований в качестве препарата для интраназального применения и мягкого геля при мигрени.

Ранее «ФВ» сообщал, что препарат Biohaven против множественной системной атрофии провалил III фазу испытаний. Verdiperstat не продемонстрировал преимуществ перед плацебо ни по первичным, ни по вторичным показателям эффективности.

Николай Соколов

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