Минздрав утвердил порядок мониторинга движения лекарств для детей с редкими заболеваниями

Фонд «Круг добра» займется мониторингом и перераспределением препаратов для детей с орфанными заболеваниями. Об этом говорится в новом приказе Минздрава.

Минздрав России утвердил порядок мониторинга движения и учета препаратов и медизделий, приобретаемых для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также перераспределения лекарств между организациями-получателями. Соответствующий приказ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно приказу, мониторингом и перераспределением препаратов и технических средств реабилитации займется фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Организация также будет отсматривать сведения о результатах лечения детей и данные, предоставленные организациями-получателями в фонд не позднее 5 числа каждого месяца.

«Круг добра» рассмотрит их и не позднее 20 числа каждого месяца доведет до организаций результаты мониторинга. После этого в фонд можно будет подать заявку на перераспределение лекарств и медизделий. Решение будет приниматься за пять рабочих дней с момента подачи заявки, при этом будет учитываться мнение экспертного совета фонда об одобрении либо отказе в перераспределении.

В июне Минздрав России разработал проект приказа об утверждении порядка мониторинга движения и учета лекарств и медизделий, приобретаемых для конкретного подопечного «Круга добра».

Григорий Дубов

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