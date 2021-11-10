Bayer завершила III квартал ростом продаж рецептурных лекарств на 7,3%

Bayer опубликовала финансовый отчет за III квартал 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года компания перестала нести убытки и стала получать прибыль, а общие доходы составили почти 10 млрд евро.

Немецкая компания Bayer опубликовала финансовые результаты за III квартал. По сравнению с тем же периодом 2020 года производитель заработал на 15% больше — 9,8 млрд евро. Чистая прибыль составила 85 млн евро, тогда как в прошлом году компания фиксировала убыток в 2,7 млрд евро.

В отчете указано, что фармацевтическое подразделение компании «особенно выиграло от крупных прибылей» от препарата против глазных заболеваний «Эйлеа». Он принес 763 млн евро, что почти на 20% больше, чем в III квартале прошлого года.

Также рост почти на 5% показал препарат для лечения тромбоза глубоких вен и легочной эмболии «Ксарелто» и товары медицинского назначения для потребителей, продажи которых выросли на 11,7% и принесли компании 1,3 млрд евро.

«Мы продемонстрировали высокие производственные показатели, при этом все подразделения продемонстрировали сильную динамику роста», — отметил генеральный директор компании Вернер Бауманн, добавив, что «результаты за III квартал показывают, что мы находимся на правильном пути — как с точки зрения операционного развития, так и с точки зрения вывода на рынок новых продуктов».

Bayer ожидает, что продажи за полный 2021 год составят примерно 44 млрд евро, а основная прибыль на акцию прогнозируется в диапазоне от 6,5 до 6,7 евро.

Николай Соколов

pharmvestnik