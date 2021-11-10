Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал 8 ноября указ о награждении медицинских работников за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

В частности, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург награжден орденом Александра Невского.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи», — говорится в документе.

Центр им. Гамалеи под руководством Гинцбурга разработал вакцину от коронавируса «Спутник V» и однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Этим же указом директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Руслан Хальфин награжден орденом Почета. Кроме того, награды получили многие медицинские работники из разных регионов России.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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