«Р-Фарм» выпустит облигации с лимитом до 35 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций АО «Р-Фарм». Максимальный объем программы составляет 35 млрд руб. включительно, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

«Р-Фарм» планирует выпустить облигации. Программу облигаций серии 001P и проспект облигаций Московская фондовая биржа зарегистрировала 8 ноября, говорится на официальном сайте. В компании рассказали «ФВ», что планируют направить деньги на финансирование научных разработок.

Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – бессрочная. В «Р-Фарм» уточнили, что дебютный выпуск составит 10 млрд руб. «Основная часть средств от размещения облигаций будет направлена на финансирование разработок новых препаратов», – добавили в пресс-службе компании.

Это уже вторая фармкомпания, которая вышла на публичный рынок заемных средств в 2021 году. В конце октября «Биннофарм Групп», объединяющая профильные активы АФК «Система», зарегистрировала на Московской бирже проспект и бессрочную программу выпуска облигаций. Компания выпустит биржевые облигации общим объемом до 50 млрд руб. с максимальным сроком погашения в 15 лет.

В декабре 2020 года компания «Промомед» разместила на Московской бирже трехлетние облигации объемом 1 млрд руб. Полученные средства будут потрачены на разработку лекарств. Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Периодичность выплаты – 182 дня. В июле 2021 года компания разместила второй выпуск объемом 1,5 млрд руб. со ставкой купона 9,45%. Первоначально планировалось, что объем будет 1 млрд руб., но из-за высокого спроса инвесторов он был увеличен.

Елена Калиновская

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