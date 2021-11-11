Biogen расследует смерть пациента после приема препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера

Biogen заявила о том, что расследует смерть 75-летнего пациента, который принимал недавно одобренный препарат компании Aduhelm для лечения болезни Альцгеймера. Компания отмечает, что пока не знает, связана ли смерть с терапией, пишет Reuters.

Пациент был госпитализирован после приема Aduhelm, а перед смертью у него был диагностирован отек мозга, сообщает Biogen.

«Мы продолжаем работать с предоставившим эту информацию врачом, а также с международными регулирующими органами, чтобы лучше разобраться в этом случае», — говорится в заявлении производителя. После публикации этих сообщений акции фармацевтической компании упали примерно на 1,2% на дневных торгах.

Aduhelm, первое почти за 20 лет новое лекарственное средство от болезни Альцгеймера, испытывает проблемы с реализацией на рынке, пишет Reuters. Летом «ФВ» сообщал о том, что препарат был одобен FDA несмотря на спорные результаты клинических испытаний, а 80% фармработников посчитали это решение регулятора ошибкой.

Некоторые участники клинических исследований препарата столкнулись с побочными эффектами в виде отека мозга, известного как ARIA-E. FDA советует наблюдать за такими пациентами, но не прекращать прием препарата.

Сама Biogen пишет, что только 0,3% пациентов, получавших рекомендованную FDA дозу Aduhelm в ходе клинических испытаний, сообщили о серьезных эффектах, связанных с ARIA. При этом эти случаи не привели к летальным исходам, добавляет компания.

Производитель заявил, что по-прежнему считает, что потенциальные преимущества Aduhelm перевешивают риски. Этикетка Aduhelm содержит предупреждение, указывающее на риск побочных эффектов.

Николай Соколов

pharmvestnik