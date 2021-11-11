Минпромторг предложил установить новые условия для предоставления субсидий фармпроизводителям

Фармкомпании, претендующие на получение субсидии на софинансирование проектов по разработке и производству конкурентоспособных лекарств, должны будут привлечь не менее 50% запрашиваемой суммы из внебюджетных источников.

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства, которым вносятся поправки в постановление Правительства РФ № 1464 от 16.11.2019 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных лекарственных препаратов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Поправками, в частности, предусмотрено, что размер субсидии не может превышать 50% затрат организации-производителя, направленных на реализации проекта. В действующей редакции постановления размер субсидии не может превышать 70% затрат.

Кроме того, установлен максимальный срок предоставления субсидии — 3 календарных года (начиная с первого года предоставления субсидии).

При подаче документов на получение субсидии претендент должен будет предоставить обязательства по привлечению на реализацию проекта средства внебюджетных источников в объеме не менее 50% размера запрашиваемой субсидии.

Проектом постановления также предлагается внести поправки в постановления Правительства РФ № 1463 от 16.11.2019 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских изделий и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Елена Сидорова

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