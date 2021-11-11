Уходящий в отставку гендиректор J&J станет членом правления Apple

Алекс Горски, уходящий в отставку гендиректор J&J, войдет в состав совета директоров Apple. Глава фармацевтической компании станет девятым по счету членом правления.

Компания Apple объявила, что глава Johnson & Johnson (J&J), 61-летний Алекс Горски, войдет в ее совет директоров. Он станет девятым по счету членом правления Apple. Известно, что Горски уйдет с поста руководителя J&J в январе 2022 года. Его должность займет зам. председателя исполнительного комитета компании Хоакин Дуато.

В заявлении Apple отмечается, что Горски курировал меры по внедрению инноваций в фармацевтике, изготовлении медицинского оборудования и предоставлении медицинских услуг. Такого рода опыт может быть полезен для Apple, которая все чаще стала разрабатывать продукты для отслеживания состояния здоровья, такие как дополнительные датчики в Apple Watch и различные приложения.

«Горски привнесет опыт более чем десятилетней работы в области корпоративного управления и медицинских технологий, а также многолетний багаж знаний, полученных при осуществлении руководства над ведущими командами новаторов и неоднородными коллективами специалистов по всему миру», — говорится в заявлении Apple.

Apple и J&J сотрудничают уже в течение долгого времени, проводя совместные клинические исследования при помощи функций Apple Watch. К одним из них относится Heartline — исследовательский проект, в котором применяется электрический датчик сердечного ритма в часах, позволяющий снимать электрокардиограмму для выявления фибрилляции предсердий.

Владимир Заболотских

pharmvestnik