«Рош» объявила о выводе на мировой рынок набора для комплексного геномного профилирования Компания «Рош» объявила о том, что выводит на рынок ряда стран набор Avenio для комплексного геномного профилирования (КГП) опухолевой ткани для научных исследований. Набор дополняет линейку методов КГП, предлагаемых компаниями «Рош» и Foundation Medicine, и позволяет лабораториям развивать собственные научные исследования в области онкологии. Благодаря этому продукту у ученых и врачей появятся дополнительные возможности для того, чтобы проводить научные исследования в области онкологии. «Чтобы эффективно лечить онкологическое заболевание, мы должны понять, что движет им на молекулярном уровне. Комплексное геномное профилирование помогает принимать обоснованные решения о доступных вариантах лечения, включая таргетную терапию, иммунотерапию, терапию, независимую от типа опухоли, и участие в клинических исследованиях, на основе уникального геномного профиля опухоли пациента. Мы используем важную информацию, полученную с помощью комплексного геномного профилирования, для более рациональных и эффективных исследований и разработок. Наш новый набор предоставляет исследователям необходимую информацию и сведения, которые в будущем врачи смогут использовать для разработки персонализированной стратегии лечения отдельных пациентов», – сказал генеральный директор «Рош Диагностикс» Томас Шинекер. В отличие от небольших тестовых панелей, которые позволяют обнаружить мутации на ограниченных участках генов или только в отдельных генах, метод КГП позволяет получить исчерпывающую информацию в рамках одного теста, а также предоставить данные о сложных геномных сигнатурах, таких как мутационная нагрузка опухоли (TMB), микросателлитная нестабильность (MSI) и потеря гетерозиготности (LOH). Набор для исследовательских целей (Research Use Only) – первый шаг в приближении КГП к пациентам с онкологическими заболеваниями. Он дает возможность проводить важнейшие научные и клинические исследования в лабораториях по всему миру. Набор появится на рынках всех регионов мира, в том числе в Европе, Северной Америке, Азии и Южной Америке, а также в России. В планах «Рош» и Foundation Medicine разработка дополнительных решений для своего диагностического портфеля. «Вывод этого набора на рынок значительно повысит доступность геномного профилирования во всем мире, позволяя использовать его на местах исследователям, которые не имеют доступа к линейке наших тестов через центральные лаборатории. Выпуск готового набора укрепляет нашу способность поддержать исследователей и помочь им сориентироваться в сложной сфере онкологических заболеваний», – сказал главный исполнительный директор компании Foundation Medicine Брайан Александр. О наборе для комплексного геномного профилирования (КГП) опухолевой ткани AVENIO Набор AVENIO для комплексного геномного профилирования (КГП) опухолевой ткани представляет собой панель для секвенирования нового поколения (NGS – next generation sequencing), предназначенную только для научно-исследовательских целей, которая охватывает весь рабочий процесс от экстракции ДНК и подготовки библиотеки до получения данных о вариантах с помощью аналитической платформы Foundation One и программы AVENIO Connect. В наборе используется панель генов на основе платформы Foundation One, которая была разработана с учетом теста Foundation One CDx. Она предназначена для анализа 324 онкозначимых генов по четырем основным классам геномных изменений и геномных сигнатур, которые, как известно, вызывают развитие злокачественных опухолей и способствуют их росту и прогрессированию. Эти гены предоставляют ценную информацию как об известных сегодня биомаркерах, так и о биомаркерах, которые могут использоваться в будущем. Каждый набор предназначен для анализа 24 образцов, при этом весь рабочий процесс от выделения ДНК до подготовки результатов занимает 5 дней. Анализ с помощью набора проводится на платформах NextSeq 500/550 RUO и NextSeq 550 Dx компании «Иллюмина» в исследовательском режиме. В январе 2020 года компания «Рош» заключила соглашение с компанией «Иллюмина» о разработке, производстве и коммерциализации тестов AVENIO, предназначенных для анализа как опухолевой ткани, так и крови в системах для диагностики in vitro компании «Иллюмина». gxpnews