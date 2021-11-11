В России производят почти 70% жизненно важных препаратов

Почти 70% препаратов, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), производятся в России. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Страна должна иметь систему производства полностью, от разработки до производства, и сегодня это как никогда актуально. Почти 70% списка ЖНВЛП сегодня производится в России, в том числе открываются заводы по производству гормональных препаратов, моноклональных антител. Если бы сегодня этого в стране не было, поверьте, у нас бы ситуация была совершенно другая. Мы сегодня крепкая и серьезная страна, которая умеет разрабатывать и производить, мы стремимся в лидеры», – заявил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

В список ЖНВЛП на сегодняшний день входят 788 наименований, в том числе вакцины от коронавируса.

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gxpnews