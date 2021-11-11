«Райффайзенбанк» кредитовал «Р-Фарм» на 50 млн евро для расширения производства в Германии

«Райффайзенбанк» выдал R-Pharm Germany (входит в ГК «Р-Фарм») инвестиционный кредит, предназначенный для развертывания на принадлежащем компании заводе в городе Иллертиссене производства различных биофармацевтических препаратов, в том числе вакцин от коронавирусной инфекции и лекарств на основе моноклональных антител. Кредитное соглашение рассчитано на три года. Старт производства запланирован на январь 2022 года. «Райффайзенбанк» выдал R-Pharm Germany (входит в ГК «Р-Фарм») инвестиционный кредит, предназначенный для развертывания на принадлежащем компании заводе в городе Иллертиссене производства различных биофармацевтических препаратов, в том числе вакцин от коронавирусной инфекции и лекарств на основе моноклональных антител. Кредитное соглашение рассчитано на три года. Старт производства запланирован на январь 2022 года.

В «Р-Фарм» рассчитывают, что в ближайшее время Спутник V будет одобрен европейским медрегулятором (EMA) и новые производственные линии позволят расширить его экспортные поставки. По оценкам производителя, выпуск Спутника V можно будет довести до 150 млн доз в год.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат 11 августа 2020 года по временной схеме. В ноябре этого же года НИЦЭМ подал заявку на сертификацию Спутника V во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), однако ВОЗ вакцину до сих пор не одобрила. С марта 2021 года EMA ведет рассмотрение заявки на одобрение Спутника V, однако в Европе препарат пока не зарегистрирован. Предположительно европейский регулятор одобрит российскую вакцину не ранее I квартала 2022 года.

«Р-Фарм» является одной из площадок по производству Спутника V и Спутника Лайт, широко применяемых в России, также фармкомпания выпускает вакцину «Р-Кови», разработанную AstraZeneca. Этот препарат идет на экспорт, выпуск «Р-Кови» в гражданский оборот на территории России, как и его регистрация, не планируется.

В начале октября 2021 года владелец «Р-Фарм» Алексей Репик сообщил, что общий объем инвестиций группы в организацию производства вакцин от коронавирусной инфекции превысил $500 млн, из которых около $300 млн – капитальные расходы.

Наряду с вакцинами «Р-Фарм» на заводе в Германии будет выпускать препарат Артлегиа (олокизумаб), предназначенный для терапии ревматоидного артрита. Компания Алексея Репика приобрела права на препарат, относящийся к ингибиторам интерлейкина-6, у бельгийской UCB в 2013 году на этапе второй фазы клинических исследований. В мае 2020 года препарат был зарегистрирован в России. «Р-Фарм» потратил на доразработку и вывод олокизумаба на рынок почти всю сумму из кредитов на 9,4 млрд рублей, предоставленных госкорпорацией «ВЭБ.РФ».

Согласно Временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, Артлегиа рекомендована для терапии легкой формы COVID-19. Еще один препарат «Р-Фарм» от коронавирусной инфекции – Коронавир (фавипиравир) – также присутствует в рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19.

В апреле 2021 года Алексей Репик в интервью RTVI рассказывал, что выручка «Р-Фарм» от продажи продукции, связанной с COVID-19, в 2020 году составила около 7-8 млрд рублей.

Фото: zdrav.expert

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