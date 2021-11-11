Правительство выделит средства на закупку 14 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

Правительство РФ планирует в течение следующих трех месяцев закупить 14 млн экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Предполагается, что средства будут выделены из федерального бюджета. Тесты позволят дифференцировать пациентов с коронавирусом от заболевших ОРВИ и гриппом. По оценкам Аналитического центра Vademecum, объем закупок может составить от 1 до 3 млрд рублей. Правительство РФ планирует в течение следующих трех месяцев закупить 14 млн экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Предполагается, что средства будут выделены из федерального бюджета. Тесты позволят дифференцировать пациентов с коронавирусом от заболевших ОРВИ и гриппом. По оценкам Аналитического центра Vademecum, объем закупок может составить от 1 до 3 млрд рублей.

«Нами вместе с Минфином завершается работа по согласованию необходимого объема выделения средств из федерального бюджета на закупку 14 млн экспресс-тестов. Эти 14 млн экспресс-тестов будут заложены на предстоящие три месяца и будут использоваться для правильной диагностики заболевания коронавирусной инфекцией», – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Голиковой, экспресс-тестирование будет использоваться, чтобы отличить больных ОРВИ и гриппом от больных коронавирусом.

В сентябре 2021 года Татьяна Голикова анонсировала разработку до конца года экспресс-тестов (время исполнения – 1 час) на грипп и COVID-19, включенную в проект «Санитарный щит». Общий объем затрат по проекту оценивается в 30 млрд рублей, а разработка тестов и создание 15 ПЦР-центров потребует не менее 2 млрд рублей.

В октябре 2021 года экспресс-тестирование на COVID-19 в торговых центрах, школах и многофункциональных центрах ввела мэрия Москвы. Всего Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы закупило 1,2 млн иммунохроматографических экспресс-тестов на антиген COVID-19 производства «Рапид Био» на общую сумму 188,8 млн рублей, цена за упаковку составила 2 895 рублей, за один тест – 145 рублей. Поставщиком выступила компания «Р-Фарм» Алексея Репика.

Как следует из реестра Росздравнадзора, всего в России зарегистрировано, включая временные регудостоверения, около 20 видов или партий экспресс-тестов, включая careUS COVID-19 antigen южнокорейской Wells Bio, GeneFinder COVID-19 от OSANG Healthcare Co, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit от Beijing Medical Technology (КНР) и другие.