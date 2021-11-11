НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разрабатывает препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи к началу 2022 года завершит разработку отечественного препарата на основе моноклональных тел для лечения COVID-19. Центр получил на создание препарата государственное финансирование, рассказал директор НИЦЭМ Александр Гинцбург, не назвав сумму. Это будет аналог проходящего в России стадию регистрации «коктейля» из моноклональных антител от Regeneron и Roche. НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи к началу 2022 года завершит разработку отечественного препарата на основе моноклональных тел для лечения COVID-19. Центр получил на создание препарата государственное финансирование, рассказал директор НИЦЭМ Александр Гинцбург, не назвав сумму. Это будет аналог проходящего в России стадию регистрации «коктейля» из моноклональных антител от Regeneron и Roche.

«Надеюсь, в начале следующего года нами будет разработан отечественный препарат моноклональных антител, который действительно эффективное средство лечения тех, которые уже заболели и не были вакцинированы», – сказал Гинцбург.

Он добавил, что речь идет о препарате, который принимал от COVID-19 бывший президент США Дональд Трамп. Тогда, в октябре 2020 года, Трампу ввели (наряду с ремдесивиром и дексаметазоном) «коктейль» из моноклональных антител от Regeneron Pharmaceuticals и Roche. В ноябре 2020 года casirivimab+imdevimab был одобрен для экстренного применения FDA.

«После того как его вылечили, нашему институту дали деньги на финансирование этой разработки, – продолжил Гинцбург. – Поэтому, к сожалению, она появляется с некоторым опозданием. Хотя проект, связанный с созданием этого препарата, был подан одновременно с проектом по созданию вакцинного препарата».

О том, что НИЦ запросил финансирование на лекарство для терапии COVID-19 на основе моноклональных антител, Гинцбург сообщал в августе 2020 года. «Мы уже семь месяцев объясняем, что препарат нужно делать, но нам никто не дает денег», – говорил Гинцбург «Интерфаксу». В ноябре 2020 года директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи заявил, что финансирование найдено: «Блестяще! Можем создавать эти [моноклональные] антитела, девять месяцев уговариваем Минздрав немного дать денег. Две или три недели тому назад, когда Трамп выздоровел, начали давать деньги».

Объем выделенных средств Гинцбург не назвал. В сентябре 2021 года, по данным ЕИС в сфере закупок, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи заключил два контракта на доклинические исследования безопасности препарата для экстренной профилактики и терапии COVID-19 на основе моноклональных антител в разных дозах в двух формах – для интраназального и внутривенного введения. Контракты с Первым Московским государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова заключены на общую сумму 21,7 млн рублей.

Российское представительство Roche (занимается дистрибуцией casirivimab+imdevimab за пределами США) подало досье на регистрацию своего «коктейля» из моноклональных антител в России в августе 2021 года. Он будет продаваться под ТН Ронаприв.

Этот препарат, наравне с bamlanivimab и etesevimab от Eli Lilly, regdanvimab от Celltrion, sotrovimab от GSK и Vir, входят в рекомендации Минздрава России по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Ни один из препаратов не зарегистрирован в России. Ведомство определило приоритетные группы, которым показаны эти лекарства. В качестве эксперимента незарегистрированные препараты применяются в Москве.

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разработал вакцины против COVID-19 – Спутник V и Спутник Лайт.