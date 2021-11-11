В ряде регионов РФ возник дефицит препаратов от цитокинового шторма

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 10 ноября в ходе совещания с членами Правительства РФ сообщила о дефиците в некоторых регионах препаратов для лечения COVID-19. Среди них – применяемые в стационаре препараты для терапии цитокинового шторма, противовирусные, а также антикоагулянты, интерфероны, жаропонижающие. Причем средств на их закупку у регионов достаточно, утверждает Голикова. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 10 ноября в ходе совещания с членами Правительства РФ сообщила о дефиците в некоторых регионах препаратов для лечения COVID-19. Среди них – применяемые в стационаре препараты для терапии цитокинового шторма, противовирусные, а также антикоагулянты, интерфероны, жаропонижающие. Причем средств на их закупку у регионов достаточно, утверждает Голикова.

«Мониторинг показывает, что на вчерашний день Ивановской, Новосибирской областям, Республике Ингушетии в амбулаторном сегменте следует обратить внимание на запасы интерферонов и жаропонижающих лекарственных средств, ряду регионов – на антикоагулянты. В стационарном сегменте в Тверской области требуется также пополнение запасов противовирусных препаратов и иммуноглобулинов. Ряду регионов не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма», – отчиталась Голикова.

Согласно 13-й версии методических рекомендаций Минздрава России по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, для лечения цитокинового шторма рекомендуется применять ингибиторы интерлейкина (анакинра), моноклональные антитела (олокизумаб, левилимаб, тоцилизумаб, сарилумаб и канакинумаб), глюкокортикостероиды (дексаметазон, метилпреднизолон), а также ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19 и другие. Голикова не уточнила, о нехватке каких именно препаратов от цитокинового шторма идет речь.

«Почему я об этом говорю? Потому что сегодня есть полные возможности у субъектов эти лекарственные препараты приобретать», – сказала Голикова. Она напомнила, что в октябре 2021 года на закупку препаратов для амбулаторного сегмента правительство выделило более 15 млрд рублей, еще 56 млрд рублей было выделено на поддержку системы ОМС для лечения COVID-19 в стационаре. Обсуждается выделение средств для дополнительной поддержки системы ОМС регионов, добавила Голикова, объем новых поступлений согласовывается с Минфином России.

Голикова уже жаловалась на то, что регионы экономят на закупке дорогих лекарств против COVID-19. Тогда она предложила централизовать их закупку. Первым препаратом, закупаемым профильным учреждением Минздрава России, стал ремдесивир. В ноябре было объявлено 14 аукционов на приобретение ремдесивира на общую сумму более 4 млрд рублей.

В России ремдесивир зарегистрирован у Gilead Sciences и «Фармасинтеза». Правительство РФ в конце 2020 года наделило «Фармасинтез» правом производить и реализовывать ремдесивир без согласия оригинатора Gilead Sciences, обладающего действующими патентами на ремдесивир. Предельная цена на ремдесивир, зарегистрированная у «Фармасинтеза», составляет 7,4 тысячи рублей без НДС за флакон.

В ряде регионов с начала осени возник дефицит некоторых препаратов для амбулаторного лечения COVID-19. Первым регионом, сообщившем о проблеме, стала Саратовская область. Там дефицит препаратов объясняли изменением эпидемиологической ситуации и, соответственно, сбоем процесса организации закупок лекарств. Затем и другие регионы стали заявлять о нехватке медикаментов для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день при амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции пациенты получают фавипиравир, умифеновир, интерферон альфа в интраназальных формах, парацетамол, антикоагулянты при риске тромбообразования, барицитиниб и тофацитиниб.