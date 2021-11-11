Разработчик препарата для терапии метастазирующего рака легкого победил в конкурсе Nuclear Medicine 2021

Фондом «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ), компанией Bayer и «Русатом Хэлскеа» подведены итоги конкурса «Nuclear Medicine: лучший проект в области радионуклидной медицины». Экспертами была названа наиболее перспективная разработка среди новых терапевтических радиофармпрепаратов (РФП) для лечения тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. Об этом сообщили в пресс-службе компании Bayer.

Победителем стала разработка радиофармацевтического препарата направленного действия на основе [225Ac] Ac-меченых полимерных нанокапсул комплексного состава для терапии метастазирующего рака легкого (Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова).

Команда получит международную экспертную консультационную поддержку в рамках научно-исследовательского акселератора «КоЛаборатор», в том числе грант в размере 25 тысяч евро от компании Bayer.

«Мы благодарны нашим партнерам – компаниям Bayer и «Русатом Хэлскеа» – за проведенную работу. Объединяя усилия, мы можем находить очень интересные решения. И абсолютно очевидно, что каждый из финалистов заслуживает награды. Конкурс Nuclear Medicine без преувеличения стал всероссийским – заявки на участие от научных команд, занимающихся разработкой инновационных радиофармпрепаратов, приходили из регионов России от Владивостока до Москвы. Надеемся, что партнеры продолжат работать со стартапами в рамках менторской программы и этот финал будет началом новой содержательной деятельности», – сказал председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Ядерная медицина является для концерна Bayer одним из самых приоритетных и важных направлений. Вместе с экспертами Bayer из Норвегии (город Осло), где находится лаборатория концерна по исследованиям и разработкам в области радионуклидной медицины, мы каждый год мы с нетерпением ждем результатов конкурса Nuclear Medicine. В этом году на конкурсе были представлены чрезвычайно интересные разработки, и мы уверены, что впереди нас ждет интенсивная совместная работа с победителем и финалистами конкурса. В рамках этого взаимодействия эксперты Bayer помогут проектам определить наиболее перспективные направления научно-технического развития и коммерциализации своих проектов, что в конечном итоге непременно послужит на благо пациентов», – подчеркнул медицинский директор компании Bayer Дмитрий Власов.

«Уже в третий раз конкурс Nuclear Medicine собрал лучшие проекты в области ядерной медицины. «Русатом Хэлскеа», как дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения, рад интересу со стороны стартапов к нашему направлению медицины и совместному развитию перспективной отрасли. Мы очень внимательно отнеслись к выбору победителя, в состав жюри вошла Ирина Свято, советник генерального директора АО «Русатом Хэлскеа». Диплом от дивизиона получил лучший, на наш взгляд, проект Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова. Безусловно мы будем следить за реализацией проекта и оказывать менторскую поддержку участникам», –заявила генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Наталья Комарова.

gxpnews