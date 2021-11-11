Объявлен новый корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Novo Nordisk в РФ и Беларуси

Яннис Маллис 1 октября официально вступил в должность корпоративного вице-президента и генерального менеджера филиала Novo Nordisk в России и Беларуси.

Г-н Маллис работает в Novo Nordisk более 20 лет. Он пришел в компанию в 2001 году в качестве стажера, затем работал в подразделениях компании на разных должностях.

До назначения в Россию Яннис Маллис занимал должность вице-президента и генерального менеджера филиала в Мексике. На этой позиции он работал с 2017 года и отвечал за стратегическую и операционную деятельность и позиционирование компании.

С июля 2014 по декабрь 2016 года Яннис Маллис работал в Чили в должности генерального менеджера южноамериканского субрегиона. Он отвечал за деятельность компании в 6 странах (Боливия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор), под его руководством в компании произошло значительное увеличение показателей роста, подчеркивают в Novo Nordisk.

С сентября 2009 по июнь 2014 года Маллис занимал должность вице-президента по глобальному маркетингу, на которой отвечал за разработку глобальных стратегических и операционных процессов на ключевых рынках. Во время работы на этой должности он тесно сотрудничал с исполнительным руководством компании, глобальными командами брендов и филиалами в Топ15 странах.

До этого Яннис Маллис работал на различных должностях в глобальном управлении проектами, где его сфера ответственности постепенно расширялась. Он курировал разработку стратегических и тактических планов в крупнейших филиалах компании.

По образованию Яннис Маллис инженер-химик, он получил две степени магистра (в Имперском колледже Лондона и в Афинском политехническом университете) в области биотехнологии и биоинженерии.

Маллис свободно владеет греческим, английским, немецким и испанским языками, а также французским, датским и итальянским — в разговорном формате.

Яннис Маллис родился в Афинах в декабре 1978 года, он гражданин Греции. Женат, имеет двух сыновей.

Материал партнера: Novo Nordisk

Фото: Novo Nordisk

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