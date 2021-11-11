AstraZeneca выиграла суд против обвинившей компанию в увольнении из мести сотрудницы

Американский суд отменил приговор компании AstraZeneca, согласно которому она должна была выплатить бывшей сотруднице 2,4 млн долл. Суд не подтвердил факт того, что сотрудницу уволили из-за жалобы на незаконную деятельность компании.

В США суд отменил приговор в пользу бывшей сотрудницы AstraZeneca, которая обвинила компанию в дискриминации и намеренном увольнении, пишет FiercePharma. Согласно этому судебному решению, компания должна была выплатить ей 2,4 млн долл. Сюзанн Иви подала в суд на AstraZeneca в начале этого года. Она утверждала, что ее уволили из компании из-за возраста, а также потому, что отказалась продвигать лекарства по не одобренным FDA показаниям.

Этим летом присяжные в Орегоне согласились с обвинением, постановив, что AstraZeneca нарушила закон о гражданских инициативах, уволив Иви после того, как она сообщила о предполагаемом неправомерном поведении компании на рынке. Однако присяжные отклонили другое заявление — о дискриминации по возрасту.

После этого юристы AstraZeneca заявили в апелляции, что Иви не смогла собрать достаточно доказательств для того, чтобы обвинить компанию в нарушении законов «о защите лиц, совершающих служебные разоблачения». В итоге в конце прошлой недели судья Джоли Руссо согласилась с апелляцией и отменила приговор.

В своем иске Иви утверждала, что один из ее бывших начальников в AstraZeneca подталкивал команду к продвижению на рынке определенных препаратов по показаниям, не одобренным FDA. Когда она отказалась и выразила обеспокоенность по этому поводу, компания уволила ее из мести, утверждала Иви. Адвокат AstraZeneca в свою очередь утверждал, что сотрудницу уволили за невыполнение своих обязанностей в качестве регионального менеджера по продажам.

Николай Соколов

pharmvestnik