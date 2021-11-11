Novartis прекратит партнерство с Xencor стоимостью в 2,6 млрд долл.

Компания Xencor заявила о том, что Novartis прекратила с ней партнерство стоимостью в 2,6 млрд долл. Ранее компании разрабатывали препараты против рака на основе технологии, которая в ходе испытаний оказалась опасной для пациентов.

Биофармацевтическая исследовательская компания Xencor заявила, что Novartis свернула с ней сотрудничество, которое началось в 2016 году и стоило 2,6 млрд долл. Novartis отказалась от своих прав на разработку vibecotamab, препарата против рака крови, пишет PharmaLive. После этой новости акции Xencor упали в цене на 6%.

Издание отмечает, что швейцарская компания шла к сворачиванию партнерства с Xencor уже давно. В 2019 году после стратегической смены приоритетов Novartis отказалась от совместной с Xencor разработки XmAb13676, биспецифического антитела против различных типов рака крови.

Вскоре после этого FDA приостановило исследования другого экспериментального препарата — XmAb14045 — уже самой Xencor. Средство испытывалось на пациентах с острым миелоидным лейкозом, и в I фазе исследования двое участников умерли.

И vibecotamab, и XmAb14045 являются антителами к антигенам CD123 и CD3. Многие компании пытались создать препараты, которые воздействовали бы на эти антигены, но в основном терпели неудачи. Так, в 2016 году Janssen и Genmab приостановили исследования своего препарата от острого миелоидного лейкоза, направленного на антигены CD123 и CD3. Компания Cellectis также приостановила два испытания I фазы препарата UCART123 на основе схожего принципа работы.

Хотя разрыв сотрудничества с Novartis станет для Xencor серьезным ударом, пишет PharmaLive, компания возлагает надежды на партнерство с Janssen. В октябре обе компании подписали соглашение по разработке препаратов для лечения пациентов со злокачественными опухолями В-клеток. Xencor также сотрудничает с Bristol Myers Squibb по разработке потенциальной терапии COVID-19 с помощью антител.

Николай Соколов

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