Департаменты регулирования обращения лекарств и медизделий в Минздраве объединили в один

Согласно информации на сайте Минздрава, за регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий теперь отвечает один департамент под руководством Елены Астапенко. Филипп Романов покинул министерство, уточнили в ведомстве.

На сайте Министерства здравоохранения пропала информация о Департаменте государственного регулирования обращения лекарственных средств под руководством Филиппа Романова. Информации о должности самого Романова на сайте также нет. В пресс-службе Минздрава «ФВ» уточнили, что он покинул министерство. Связаться с Романовым, чтобы уточнить его будущее место работы, не удалось.

Также изменилась информация в карточке департамента (обновления от 9 ноября 2021 года в 22:02), который возглавляет Елена Астапенко. Его переименовали в «Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий». Теперь у Астапенко четыре заместителя — Светлана Семечева, Айсылу Камалетдинова, Дмитрий Батурин и Азат Шарафетдинов.

Ранее источники «ФВ» сообщали об объединении департаментов Романова и Астапенко в один, а также о том, что Романов может покинуть министерство.

Согласно информации на сайте, также утверждены руководители восьми отделений нового департамента: Александр Ложкин — Отдел лекарственного обеспечения, Вера Ульянова — Отдел планирования обеспечения медицинской продукцией, Елена Анохина — Отдел регулирования цен на лекарственные препараты и координации закупок, Азат Шарафетдинов (по совместительству также замдиректора департамента) — Отдел клинических исследований лекарственных средств, Валерия Лядова — Отдел регулирования обращения медицинских изделий, Юлия Туль — Отдел нормативно-правового регулирования фармацевтической деятельности, оборота наркотических средств и психотропных веществ, Диана Чижова — Отдел регистрации лекарственных средств, Алексей Сазонов — Отдел внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств​​​​​​​. ​

Как сообщал «ФВ», Минздрав также разработал проект документа, согласно которому в административных регламентах ведомства название департамента Романова должно поменяется на «Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий». По информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, общественное обсуждение документа должно было завершиться 19 октября.

По мнению генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктора Дмитриева, пока рано делать прогнозы о работе нового департамента. «Руководителя нового объединенного департамента Елену Астапенко мы знаем достаточно хорошо, она профессионал. Надеемся, что работа будет вестись в том же конструктивном русле», — сказал Дмитриев.

Маргарита Грошева

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