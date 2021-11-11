Петербург выставит на торги три участка под производство лекарств

Власти Петербурга выставят на аукцион право аренды трех земельных участков в промышленной зоне «Пушкинская» на юге города. Инвесторам предлагают создать там объекты фармацевтической промышленности.

Петербург проведет торги на право аренды трех земельных участков в Пушкинском районе для создания заводов по производству лекарств, сообщила 9 ноября 2021 года пресс-служба городской администрации.

«Производство лекарств и медицинских изделий в городе развивается быстрыми темпами. К нам поступают предложения от инвесторов по созданию новых предприятий. Мы считаем необходимым поддержать эти планы», — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Земельные участки находятся в городе Пушкин на улице Автомобильная (участок 1) и шоссе Подбельского (участки 1 и 2).

Это промышленная зона «Пушкинская», где уже расположены предприятия фармацевтической отрасли, в том числе заводы компании «Герофарм» и «Активный компонент». С 2016 года здесь ведется строительство нового производства «Самсон-Мед», сдачу которого откладывали несколько раз. В 2020 году представитель компании сообщил «Фонтанке», что завершение стройки переносят на неопределенный срок.

Фото: https://geropharm.ru/

Юлия Куликова

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