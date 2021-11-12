EMA добавила редкое заболевание позвоночника в список побочных эффектов вакцины J&J

EMA рекомендовало добавить новый побочный эффект на этикетку вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Речь идет о заболевании под названием поперечный миелит, которое представляет собой воспаление позвоночника.

Европейский медицинский регулятор EMA рекомендовал добавить редкий тип воспаления позвоночника под названием поперечный миелит в список побочных эффектов однодозовой вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson. Об этом пишет Reuters.

В прошлом году сообщения об этом неврологическом заболевании cтали основанием для приостановки ранних стадий испытаний как вакцины AstraZeneca, так и препарата J&J, которые основаны на схожей технологии вирусных векторов.

Сообщая новую информацию о безопасности вакцин от коронавируса, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что также изучает отчеты о редком заболевании крови, известном как синдром повышенной проницаемости капилляров (CLS), после прививки вакциной Moderna.

EMA сообщило, что зарегистрировало шесть случаев CLS и изучает все данные, но пока не может сказать, существует ли причинно-следственная связь между этими побочными эффектами и вакциной. При CLS плазма из кровеносных сосудов изливается в окружающие ткани через мельчайшие кровеносные сосуды, вызывая отек и падение артериального давления.

EMA также сообщает, что пока не обладает достаточным количеством доказательств для установления возможной связи между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома (MIS) и вакцинами на основе технологии мРНК от Moderna и Pfizer.

Регулятор проверяет, могут ли одобренные вакцины против коронавируса вызывать MIS. Синдром является серьезным, но редким заболеванием, при котором воспаляются различные части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу, глаза или органы желудочно-кишечного тракта.

Николай Соколов

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