Гинцбург рассказал о разработке подавляющего размножение коронавируса лекарства

Разработка лекарства для подавления размножения коронавирусной инфекции ведется, но результат будет позже препарата на основе антител. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Как ранее рассказал Гинцбург, Центр Гамалеи занимается разработкой препарата из антител для лечения заболевших COVID-19. Клинические испытания препарата должны стартовать в январе 2022 года и завершиться в течение трех-четырех месяцев.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Существующие лекарственные препараты не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», – сказал изданию Александр Гинцбург.

Он отметил, что в центре ведется работа и над такой серией лекарств, но для их появления понадобится больше времени. Конкретные сроки ученый не назвал.

Как стало известно ранее, Центр Гамалеи планирует создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа.

gxpnews