Гинцбург рассказал о разработке подавляющего размножение коронавируса лекарства «Санофи Россия» отзывает из обращения препараты «Апровель®», «Коапровель®» и «Апроваск®» » Компания «Озон» отозвала из обращения несколько серий препарата «Эналаприл» Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила о том, что производитель принял решение об отзыве из обращения лекарственного препарата «Эналаприл, таблетки 5 мг 20 шт., упаковки контурные ячейковые (1), пачки картонные» серий 010521, 030521, 040521, 050521, 060521, 070521, 080521, 090521, 100521 производства ООО «Озон» (Россия), так как было выявлено несоответствие качества этих серий препарата по показателю «Описание» (часть таблеток разрушается, когда их извлекают из контурной ячейковой упаковки). Информационное письмо Росздравнадзора опубликовали на официальном сайте ведомства. Ранитидин исключили из списков ЖНВЛП и минимального ассортимента, стало известно ранее. gxpnews