Минпромторг оценил перспективы вывода на рынок РФ новых вакцин от COVID-19

Разработка до десяти новых вакцин от коронавируса нового типа ведется в России, но их экономические перспективы неясны, и потребителям вряд ли стоит их ждать в ближайшее время. Скорее речь может идти о новых формах вакцин, заявил первый зам. главы Минпромторга Василий Осьмаков.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил в интервью ТАСС, что россиянам вряд ли стоит в ближайшее время ждать новых вакцин от коронавируса, хотя разработки их ведутся.

«Исследований ведется много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно», — сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать выпуска новых вакцин, Осьмаков сказал: «Я думаю, нет. Кажется, что опять четвертая волна и пандемия, но для бизнеса это уже завершение начатых в первую волну инвестиционных циклов, которые имеют свою временную и финансовую природу. Можно говорить о новых формах».

По его словам, Минздрав РФ в последние месяцы выдал разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин: «Бетувакс» производства «Института стволовых клеток человека», BCD-250 от Biocad и вакцины Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, сроки завершения их испытаний — от второй половины 2022 года до 2026-го.

Он напомнил также, что идут исследования по выпуску «Спутника» в виде спрея, прежде всего для бустирования.

Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт».

«Все вакцины, которые зарегистрированы в Российской Федерации, а их четыре, они эффективны и безопасны, и это подтверждено не только нашей страной, это подтверждено и в мире, где используют вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт», – сказала 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Путина.

Елена Сидорова

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