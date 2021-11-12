Центр лекобеспечения определил поставщиков ремдесивира в регионы

Центр лекобеспечения заключит договоры на поставку ремдесивира в регионы с компаниями «Примафарм» и «Профарм». Правительство выделило на эти цели более 4 млрд руб., на которые планируется закупить не менее 500 тыс. флаконов препарата.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан определил поставщиков препарата ремдесивир в регионы. Всего было объявлено 14 аукционов. По двенадцати из них поставки будет осуществлять московская компания «Примафарм», по двум — иркутская «Профарм».

Других желающих поставлять препарат не нашлось. Информация об аукционах размещена на портале zakupki.gov.ru.

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 296 477 280,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 284 845 440,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 299 634 720,00 руб.

Поставщик: ООО «Профарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 298 536 480,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 286 028 160,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 293 219 520,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 298 747 680,00 руб.

Поставщик: ООО «Профарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 287 078 880,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 294 544 800,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 282 654 240,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 287 411 520,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 281 598 240,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 287 965 920,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

— Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий,

Начальная (максимальная) цена контракта: 286 857 120,00 руб.

Поставщик: ООО «Примафарм».

Елена Сидорова

pharmvestnik