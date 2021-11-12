Более 80 сотрудников АО «Биохимик» были удостоены наград

Более 80 сотрудников АО «Биохимик» (входит в ГК «Промомед») получили российские, республиканские и корпоративные награды. Их вручили председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров, заместитель председателя Госсобрания Республики Мордовия Наталья Долматова, министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Игорь Губайдуллин, исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. Торжественное мероприятие было приурочено к годовщине основания предприятия.

5 ноября 1959 года с заводской линии сошли первые партии советского пенициллина. Создание крупнейшего завода стало важной вехой в развитии фармацевтической промышленности и существенно повлияло на уровень медицинской помощи в стране.

За более чем шестьдесят лет пройден путь от завода, выпускающего антибиотик первого поколения, до современного, динамично развивающегося инновационного предприятия мирового уровня, рассказали в компании. На АО «Биохимик» осуществляются исследования, разработка и производство продукции, которая укрепляет лекарственную безопасность страны.

За большой вклад в развитие промышленности и добросовестный труд 27 сотрудников завода были отмечены российскими и республиканскими наградами. Звания «Почетный химик Российской Федерации» удостоена заместитель начальника цеха по технологии Любовь Бухарова, знаком отличия «За самоотверженный труд» награждена рабочая завода Ольга Макарова. Более 50 сотрудников получили почетные грамоты и благодарности от руководства ГК «Промомед». Старожилы, проработавшие на предприятии более десяти лет, удостоены звания «Ветеран труда».

«Нами проделана огромная работа, чтобы достичь всего того, что у нас есть, — отметил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. — У нас сильная команда специалистов и управленцев. Горжусь тем, что на заводе такой коллектив. Я уверенно могу сказать, что сейчас решение любых задач, даже самых амбициозных, нам по плечу».

Материал партнера: «Промомед»

Фото: Промомед

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