Общая выручка Merck KGaA выросла на 12% в III квартале

Merck опубликовала отчет за III квартал 2021 года, сообщив о стабильном росте своих доходов, которые составили почти шесть млрд долл. Особо успешно в этом квартале были реализованы препараты «Мавенклад» и «Бавенсио».

Общая выручка немецкой фармацевтической компании Merck KGaA составила в III квартале этого года 5,7 млрд долл., продемонстрировав рост на 11,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом стало известно из финансового отчета, опубликованного производителем лекарств.

При этом чистая прибыль фирмы оказалась ниже на 5,6%, чем в 2020 году, составив 873 млн долл. По словам генерального директора Белен Гарио, компания в очередной раз показала высокий рост прибыли, чему способствовало увеличение продаж во всех секторах и регионах.

Наибольшую прибыль с продаж принес препарат от рассеянного склероза «Ребиф» (интерферон бета-1a) – 268 млн долл. Однако доход с его реализации упал на 16,4% по сравнению с 2020 годом из-за сложной ситуации на рынке интерферона и высокой конкуренции со стороны других высокоэффективных средств против рассеянного склероза. Потери от «Ребифа» компенсировал «Мавенклад», еще одно лекарство от рассеянного склероза компании Merck. Доходы с его продаж составили 226 млн долл., увеличившись на 33,2% с прошлого года.

В число наиболее прибыльных препаратов вошло противораковое лекарственное средство «Эрбитукс», которое принесло производителю 267 млн долл., что выше на 7,4%, чем в предыдущем году.

Кроме того, крайне успешным в этом квартале оказался противораковый препарат от уротелиального рака «Бавенсио». Прибыль с его реализации увеличилась более чем на 100%, составив 119 млн долл., благодаря получению одобрений от регуляторов в США, Европе и Японии. В III квартале 2020 года лекарство принесло компании лишь 48 млн долл.

Отрицательные результаты продемонстрировало сахароснижающее средство от диабета второго типа под названием «Глюкофаж». Его продажи упали на 7,5%, достигнув отметки в 240 млн долл. Как отмечается в отчете компании, причиной спада продаж послужили новые постановления о регулировании закупок, принятые в Китае.

Особенно стоит выделить медико-биологические препараты (в их число входят витамины, белковые препараты, спортивные напитки и т.п.), которые заработали для Merck 2,5 млрд долл., что выше на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Компания Merck обновила свои прогнозы на основе полученных результатов. Теперь производитель ожидает получить к концу года от 22,1 млрд до 22,8 млрд долл. в качестве общей выручки. Ранее этот показатель колебался в районе 21,6—22,6 млрд долл. Между тем прибыль на акцию, по теперешним прогнозам, составит от 9,75 до 10,32 долл.

Владимир Заболотских

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