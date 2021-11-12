Госдума одобрила повышение госпошлин за регистрацию лекарств и медизделий

Госдума поддержала правительственный законопроект, предполагающий увеличение госпошлин за регистрацию медизделий и лекарств в стране. В конце прошлого месяца фармассоциации обращались по этому вопросу в Госдуму и кабмин, отмечая необходимость обоснования повышения пошлин.

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие увеличение размеров госпошлин, уплачиваемых при регистрации лекарств, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов.

Правительство в конце сентября внесло в Госдуму соответствующий законопроект о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса. В пояснительной записке к документу указывается, что повысить платежи необходимо из-за «увеличения издержек по осуществлению данных юридически значимых действий». В случае изменения законодательства новые поступления в бюджет будут ежегодно составлять 3 млрд руб.

Предлагается, например, повысить размер пошлины за проведение экспертизы документов лекарства для проведения клинических исследований с 110 тыс. до 135 тыс. руб. Экспертиза для орфанного препарата, который может быть рассмотрен для госрегистрации, составит 420 тыс. руб. вместо 25 тыс. руб. Стоимость подтверждения госрегистрации препаратов предлагается установить в размере 172 тыс. руб. вместо 145 тыс. руб. Кроме того, экспертиза документов для проведения пострегистрационных клинических испытаний составит 135 тыс. руб. вместо 60 тыс. руб.

В конце октября фармацевтические ассоциации обратились в Госдуму, кабмин, Минздрав и Минфин, указав, что повышение госпошлин должно быть экономически обоснованным, например, для их индексации можно использовать метод накопленной инфляции.

Фото: duma.gov.ru

Григорий Дубов

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