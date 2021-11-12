«Санофи Россия» отзывает из обращения препараты «Апровель®», «Коапровель®» и «Апроваск®»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила о том, что АО «Санофи Россия» приняло решение об отзыве из обращения перечисленных в приложении серий лекарственных препаратов «Апровель®», «Коапровель®» и «Апроваск®». Официальное письмо Росздравнадзора, которое было направлено субъектам обращения лекарственных средств, опубликовано на сайте надзорного органа.

Как сообщается в письме, решение принято из-за выявления в фармацевтической субстанции «Ирбесартан» (используется в производстве перечисленных в приложении серий ЛП) уровня вещества «2 (5-(4′-(азидометил)-[1,Г-бифенил]-2ил)-1Н-тетразол», превышающего допустимый предел.

Всего было отозвано 18 серий этих препаратов производства компаний Санофи Винтроп Индустрия, Франция и Санофи-Авентис де Мексико С.А. де С.В., Мексика.

Компания «Озон» отозвала из обращения несколько серий препарата «Эналаприл», сообщалось ранее.

gxpnews