Институты здравоохранения США в суде оспорят патент на вакцину Moderna

Национальные институты здравоохранения (NIH) США планируют отстаивать в суде свои права на патент на вакцину от коронавирусной инфекции американской компании Moderna как ее соразработчик. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на главу NIH Фрэнсиса Коллинза.

По его словам, Moderna допустила серьезную ошибку, не предоставив прав соразработчиков людям, «сыгравшим огромную роль при создании вакцины».

Ранее газета New York Times сообщила о том, что Moderna отказалась от упоминания в заявке на патент трех сотрудников Институтов, которые совместно с учеными компании занимались созданием генетической последовательности при разработке препарата.

Как заявил Коллинз, Институты пытались разрешить конфликт с Moderna мирно, но у них ничего не вышло. Теперь с этим предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

В распоряжении агентства оказалось заявление Moderna, в котором компания признала, что ученые из Национальных институтов здравоохранения и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США сыграли «существенную роль» в разработке вакцины от COVID-19. Однако биотехнологическая компания не согласна с претензиями NIH на патент, она заявила, что только ученые Moderna изобрели использованную в вакцине последовательность нуклеотидов мРНК гена.

gxpnews