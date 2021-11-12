Виктор Харитонин стал владельцем 50% в «ФармМедПолис РТ»

Международная компания (МК) «ООО «Огмент инвестментс лимитед» 9 ноября стала владельцем 49% ООО «ФармМедПолис РТ», управляющего Медпромпарком в Татарстане. «Огмент инвестментс лимитед» владеет активами Виктора Харитонина, в том числе «Фармстандартом», крупнейшими долями в «Отисифарме» и «МедИнвестГрупп». Еще 1% в «ФармМедПолис РТ» получил партнер Харитонина Валерий Егоров. Соответственно снизились доли Эльбруса Магдеева и Альберта Гайфуллина.

До прихода Виктора Харитонина «ФармМедПолис РТ» принадлежал гендиректору Альберту Гайфуллину (10%) и Эльбрусу Магдееву (90%). Теперь у них 50% компании через ООО «Медеополис», в котором у партнеров аналогичное соотношение долей.

Виктор Харитонин в январе 2021 года посетил площадку Медпромпарка. Альберт Гайфуллин и председатель совета директоров «ФармМедПолис РТ» Рустэм Магдеев презентовали ему производство резидентов парка. Магдеев тогда рассказывал, что обсуждает совместные проекты с «Фармстандартом» – по производству препаратов, медизделий, созданию диагностического центра. В пресс-службе «ФармМедПолис РТ» отмечали, что «Фармстандарт» рассматривает открытие в Казани центра ядерной медицины.

ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» создано по поручению главы республики в 2018 году. Целью организации кластера стало развитие национальной медицинской промышленности, коммерциализация новых технологий в сфере здравоохранения и поддержка российских, а также иностранных компаний в области производства медизделий и оборудования.

Под создание Медпромпарка компании были переданы помещения одного из кластеров выставочного комплекса «Казань Экспо» на условиях концессии. Медпромпарк открылся в августе 2020 года. «ФармМедПолис РТ» планирует привлечь в парк до 2025 года не менее 8 млрд рублей и создать 200 рабочих мест. Площадка в 2021 году вошла в ОЭЗ «Иннополис».

Первым резидентом парка стал российско-японский производитель наборов для выявления РНК SARS-CoV-2 Evotech-Mirai Genomics. С октября 2020 года на площадке Медпромпарка создано производство средств индивидуальной защиты. В январе 2021 года «ФармМедПолис РТ» организовал выпуск назофарингеальных зондов под брендом InOut для забора проб для диагностики вирусных и бактериальных заболеваний. Выручка «ФармМедПолис РТ» в 2020 году составила 285,5 млн рублей, чистая прибыль – 8,4 млн рублей.

МК «ООО «Огментс инвестментс лимитед» принадлежит 100% производителя и дистрибьютора лекарств «Фармстандарт» (выручка за 2020 год – 96,2 млрд рублей), 82,25% производителя безрецептурных препаратов «Отисифарм» (40,7 млрд рублей), 85,11% «МедИнвестГрупп» (5-е место в рейтинге Vademecum ТОП200 частных многопрофильных клиник России с выручкой 12,3 млрд рублей).

Фото: pharmmedpolis.com

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