Роспотребнадзор предписал перевозить все вакцины против COVID-19 по принципу «холодовой цепи»

Роспотребнадзор принял обновленные правила транспортировки и хранения вакцин против COVID-19, они будут действовать до 2024 года. Новый регламент перевозки ранее действовал только для препарата «Спутник V».

Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила, касающиеся условий транспортировки и хранения замороженных иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на портале publication.pravo.gov.ru.

Документом отменяется действие постановлений Роспотребнадзора № 41 от 03.12.2020 и № 6 от 17.02.2021, которые регламентировали условия транспортировки и хранения препарата «Спутник V». Новые правила для всех российских вакцин против коронавируса будут действовать до начала 2024 года.

В постановлении указывается, что вакцины необходимо транспортировать по принципу «холодовой цепи» в четыре этапа с соблюдением температурного режима – от -18°С и ниже или предусмотренного инструкцией по применению замороженной формы иммунобиологического препарата. Для транспортировки и хранения вакцин могут применяться морозильные камеры, термоконтейнеры с сухим льдом и авторефрижераторы.

На всех этапах «холодовой цепи» в журнале учета замороженных препаратов должна проводиться регистрация поступления и отпуска вакцин в организации с указанием: наименования производителя, адреса в пределах нахождения места производства, количества и серии поступивших препаратов, даты поступления вакцин и даты истечения их срока годности, наименования поставщика и показаний термоиндикаторов, а также их идентификационных номеров.

Кроме того, организация, которая будет транспортировать и хранить замороженные вакцины, должна разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях.

Григорий Дубов

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