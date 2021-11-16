Фармсырье для производства ветеринарных препаратов подорожало до 250%

По данным Национальной ветеринарной ассоциации, рост цен на основные виды сырья для ветеринарных препаратов и упаковочные материалы в марте-октябре составил от 20 до 250%. Об этом сообщает «Ветеринария и жизнь».

Так, N-метил-2-пирролидон подорожал на 250%, 2-Пирролидиннон – на 206%, аскорбиновая кислота – на 147%, муравьиная кислота – на 91%, уксусная кислота – на 89%, лимонная кислота – на 68%, амоксициллина тригидрат – на 59%, 1,2-Пропиленгликоль – на 49%, тиамулина гидроген фумарат – на 47%, молочная кислота – на 41%, доксициклинагиклат – на 34%, флорфеникол – на 31%, пропионовая кислота – на 29%, линкомицина гидрохлорид – на 23%.

«Мировой рост цен на сырье связан с мерами, которые ввело правительство Китая: жесткое регулирование выбросов в окружающую среду, регулирование лицензирования, а также ограничение потребления электричества и угля в некоторых провинциях накануне зимних Олимпийских игр с целью снижения выбросов в окружающую среду. Китай, крупнейший производитель фармацевтического сырья, задает тренд роста цен всем производителям в мире», – пояснил исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации Александр Исаев.

По его словам, в связи с действиями Китая производители начали сокращать или остановили производство фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ для производства ветеринарных препаратов.

«Появился огромный дефицит, очереди в листах ожидания и, как следствие, рост цен. В первую очередь это коснулось компаний, производящих сырье по международному стандарту GMP (Good Manufacturing Practice – надлежащая производственная практика), гарантирующему качество, безопасность и стабильность своего продукта», – рассказал глава ассоциации.

Он также сообщил о «невиданном ранее росте затрат на логистические услуги». У производителей возник ряд логистических проблем. Речь идет об отсутствии достаточного количества контейнеров, месячных очередях в портах на разгрузку, разбалансировке в мировом потреблении. Из-за этого тарифы на морские и железнодорожные перевозки выросли в 4-10 раз (зависит от направления).

Как добавил Александр Исаев, поставщики и производители говорят о росте цен минимум до мая 2022 года. Вероятно изменение ситуации к лучшему после проведения Олимпийских игр, когда снимут некоторые ограничения в Китае.

gxpnews