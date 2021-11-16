AstraZeneca выручила в III квартале один млрд долл. c продажи вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca опубликовала квартальный отчет, в котором заявила о заключении первых коммерческих контрактов о поставках своей вакцины от COVID-19. Выручка с ее продаж в III квартале составила один млрд долл. Также сообщается, что общие доходы производителя показали высокий рост — на 49%.

Выручка британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca выросла на 49% в III квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,74 млрд долл. Результаты превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших доход на уровне 9,4 млрд. Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете производителя.

Отмечается рост продаж вакцины от COVID-19, известной как Vaxzevria. Доходы от ее реализации достигли отметки в 1,05 млрд долл. по сравнению с 894 млн долл. во II квартале текущего года.

Кроме того, AstraZeneca заявила о подписании первых коммерческих соглашений по продаже своей вакцины от коронавируса. Ранее производитель придерживался модели, не ориентированной на получение прибыли с вакцин. Как отмечается в отчете, продажи Vaxzevria в IV квартале останутся по-прежнему некоммерческими в отношении развивающихся стран. Компания добавила, что теперь ожидает постепенного перехода на получение «скромной доходности» по мере поступления новых предложений о закупках.

Продажи противораковых препаратов принесли AstraZeneca более 3,4 млрд долл., увеличившись на 18% с прошлого года. Наибольшие доходы принесли препараты «Тагриссо» (1,2 млрд долл., рост на 8% по сравнению с III кварталом 2020 года), «Имфинзи» (618 млн долл., рост на 16%), «Линпарза» (588 млн долл., рост на 27%). Наибольший скачок в продажах продемонстрировало лекарство «Калквенс», заработавшее в этом квартале для компании 354 млн долл. по сравнению со 145 млн долл. в предыдущем году.

Выручка с реализации лекарств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний, составила 2,1 млрд долл. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Особо успешным среди них в этом квартале оказался препарат от сахарного диабета второго типа «Форсига», продажи которого выросли на 51%, достигнув 797 млн долл.

Также стоит выделить такие лекарства, как «Фазенра», предназначенное для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, и «Пульмикорт» от бронхиальной астмы. Их продажи выросли на 34% и 44% соответственно.

AstraZeneca по-прежнему ожидает, что выручка в этом году увеличится в пределах 20%. При этом чистая прибыль на одну акцию будет варьировать в районе 5,05—5,40 долл.

Владимир Заболотских

pharmvestnik