Байден назначит Калиффа новым главой FDA

Стало известно о назначении Калиффа новым комиссаром FDA. Он сменит на этом посту Джанет Вудкок, столкнувшуюся с критикой со стороны членов американского Сената.

Президент США Джо Байден назначит бывшего комиссара американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Роберта Калиффа на пост главы организации вместо Джанет Вудкок. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Кардиолог и исследователь Калифф в свои 70 лет занимает должность старшего советника исследовательской организации Verily и Google Health. Он занимал пост комиссара FDA в течение последнего года работы администрации Барака Обамы, а также главы департамента организации по медицинским и табачным изделиям. Его кандидатуру поддержали 89 членов Сената США, лишь четверо проголосовали против. До этого Калифф долгое время работал в Медицинской школе при Дьюкском университете, где он основал Институт клинических исследований Дьюка, одну из крупнейших в мире организаций, проводящих клинические исследования.

Во время своего предыдущий срока на должности комиссара FDA Калифф предпринял меры по борьбе с эпидемией опиоидной зависимости, требовал внести особое предупреждение об опасности смешивания опиоидов и бензодиазепинов, работал над упрощением процесса проведения клинических испытаний и издал план по регулированию оборота электронных сигарет.

Джанет Вудкок 35 лет, она исполняет обязанности комиссара с января этого года. Ожидалось, что она продолжит занимать свой пост и дальше, но ей не удалось заручиться поддержкой сенаторов, выступавших с критикой в ее адрес за щедрую выдачу FDA одобрений на использование опиоидных препаратов. Согласно федеральному закону, Вудкок сможет оставаться в кресле комиссара только до 15 ноября.

Владимир Заболотских

pharmvestnik