Мурашко рассказал о разработке препарата для блокировки COVID-19 на начальном этапе

Если бы появился уникальный препарат, позволяющий при первых симптомах быстро оборвать течение болезни, возможно не пришлось бы настаивать на вакцинации от COVID-19, заявил Михаил Мурашко. Соответствующие разработки ведутся в разных странах, в том числе в России.

Пока в мире не существует препарата, который останавливал бы течение COVID-19 на начальном этапе. Есть разработки на разных стадиях как за рубежом, так и в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

«Мы еще не умеем лечить COVID-19 в 100 процентах случаев. Если бы появился уникальный препарат, позволяющий при первых симптомах быстро выскочить из болезненного состояния, может, и не настаивали бы сегодня на вакцинации», – отметил министр.

Комментируя заявление компания Pfizer о разработке препарата Paxlovid, который показал высокую эффективность против COVID-19, Мурашко сказал: «Это лишь один из препаратов, по которому пока завершен второй этап клинических исследований. Надо дождаться заключения от регулятора. Кроме того, лекарство должно стоить разумных денег, чтобы стать доступным для всех».

Министр добавил, что в России заканчивается разработка препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения, но не уточнил, о каком лекарстве идет речь и кто его разрабатывает.

«Вот завершим испытания, тогда и расскажем», – заявил глава Минздрава.

При этом он добавил, что кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от коронавирусной инфекции населения в России «можно и нужно завершить в течение нескольких недель».

При этом глава Минздрава отметил, что речь не идет о принудительности. «Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения», — заключил он.

Фото: minzdrav.gov.ru

Елена Сидорова

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