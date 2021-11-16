Центр лекобеспечения определил поставщиков лекарств для лечения муковисцидоза и СМА

Центр лекобеспечения заключил контракты на поставку лекарств для лечения муковисцидоза и СМА с компаниями «Санофи Россия», «Ирвин» и «Компания Фармстор». Они единственные подали заявки на участие в шести аукционах.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов «Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор), применяемого при муковисцидозе, а также «Эврисди» (МНН рисдиплам) и «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения СМА. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

— Ивакафтор+Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг+200 мг

Контракт на сумму 7 080 604,16 руб. заключен с АО «Санофи Россия».

— Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг+100 мг

Контракт на сумму 23 897 039,04 руб. заключен с АО «Санофи Россия».

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Контракт на сумму198 806 424,30 руб. заключен с ООО «Ирвин».

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Контракт на сумму 291 850 508,40 руб. заключен с ООО «Ирвин».

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Контракт на сумму 271 769 051,40 руб. заключен с ООО «Ирвин».

— Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Контракт на сумму 144 140 276,60 руб. заключен с ООО «Компания Фармстор».

Елена Сидорова

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