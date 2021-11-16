Ноотропный препарат производства «Сотекс» вошел в ТОП-20 брендов по приросту розничных продаж

Аптечные продажи ноотропного препарата с действующим веществом холина альфосцерат за 8 месяцев 2021 года выросли на 73%. Согласно данным аналитиков AlphaRM, препарат компании «Сотекс» вошел в ТОП-20 розничных брендов по приросту на коммерческом рынке лекарств.

С января по август текущие объемы продаж препарата выросли на 0,48 млрд рублей, достигнув 1,13 млрд. Рост розничных объемов продаж свидетельствует о востребованности препарата среди врачей и пациентов, подчеркнули в «Сотекс».

Холина альфосцерат представляет собой ноотропное средство, которое направлено на усиление метаболических процессов и активацию структуры ретикулярной формации головного мозга. Препарат могут использовать в терапии инсультов (острый и восстановительный периоды), деменции, когнитивных нарушений и изменений настроения в пожилом возрасте.

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