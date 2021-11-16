СПФО предлагает сохранить упрощенную систему маркировки с ограничениями

Упрощенный алгоритм передачи данных в систему МДЛП («схема 702») следует сохранить после 1 февраля 2022 года, чтобы не допустить нового коллапса на фармрынке. Однако необходимо прописать четкие и прозрачные ограничения ее дальнейшего использования. Об этом говорится в письме исполнительного директора СПФО Лилии Титовой в Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор (копия есть у «ФВ»).

Применение упрощенной системы маркировки участниками оборота допускается до 1 февраля будущего года согласно п. 44 Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (постановление № 1556 от 14.12.2018 г.) Это дает право отпускать препарат покупателю даже в том случае, если предыдущий субъект обращения не передал в систему сведения о получении/отгрузке лекарства или не акцептировал сведения об обороте, или если эта информация по любым причинам не была зарегистрирована в СМДЛП.

С февраля же участники оборота будут обязаны осуществлять отгрузку и приемку лекарственных препаратов согласно штатным бизнес-процессам, предусмотренным Положением и методическими документами, то есть только после того, как каждый из этапов прохождения препарата отразится в СМДЛП.

По словам Титовой, участники фармацевтического рынка в настоящий момент отмечают стабилизацию работы системы маркировки, сокращение сроков обработки информации оператором. Однако по-прежнему некоторые контрагенты нарушают регламентные сроки передачи данных в СМДЛП, либо допускают ошибки, заложником которых становится конечное звено — аптека. Во всех подобных случаях «схема 702» работает как «подушка безопасности».

«Нам известна позиция оператора системы — ЦРПТ, который еще летом выходил с инициативой сохранить для аптек возможность акцептовать товары по упрощенной «схеме 702», — отмечает Лилия Титова.

Но есть и обратная сторона медали — бесконтрольное и неоправданное применение упрощенной схемы оприходования, добавляет руководитель СПФО. По мнению экспертов Союза, требуется ввести определенные ограничения на ее применение. Например, в части ограничения приемки лекарственных препаратов от грузополучателя, который не является балансодержателем по данным СМДЛП, либо сократить срок передачи информации в систему.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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