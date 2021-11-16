Мишустин заявил о продлении РУ на зарегистрированные по ускоренной схеме лекарства

Правительство продлило до конца следующего года действие регистрационных удостоверений на временное обращение лекарств, используемых в условиях ЧС и для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Срок действия регистрационных удостоверений на лекарства, зарегистрированные по ускоренной программе, будет продлен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по противодействию COVID-19. По его словам, это позволит избежать перебоев с поставками лекарств для лечения COVID-19.

«Принято решение о продлении до конца следующего года действия ранее выданных регистрационных удостоверений и разрешений на временное обращение на препараты, которые в том числе используются при лечении ковида. Продолжит работать и упрощенный порядок получения таких документов. Это позволит избежать перебоев с поставками медикаментов, своевременно предоставлять их пациентам и быстро вводить в оборот новые лекарства», — заявил Мишустин.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 441 утвержден особый порядок регистрации лекарств для лечения опасных заболеваний.

Среди препаратов, зарегистрированных по ускоренной процедуре, предусмотренной этим постановлением, «Коронавир», «Илсира», «Авифавир» , а также вакцины «Спутник V» , «ЭпиВакКорона» , «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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