Новое исследование показало неэффективность фавипиравира при лечении COVID-19

Appili Therapeutics опубликовала результаты испытаний препарата фавипиравир у людей с легкими и умеренными симптомами COVID-19. Средство не смогло достигнуть основной контрольной точки исследования, показав свою неэффективность.

Компания Appili Therapeutics опубликовала результаты испытаний фавипиравира, предназначенного для лечения COVID-19. Средство не достигло показателей статистической значимости в отношении первичной конечной точки, под которой подразумевалось время до выздоровления.

III фаза испытания PRESECO представляла собой двойное слепое, плацебо-контролируемое и рандомизированное исследование, направленное на изучение безопасности и эффективности фавипиравира на ранних этапах лечения взрослых с COVID-19 с легкими и умеренными симптомами.

Оно проводилось в 38 центрах клинических испытаний в США, Бразилии и Мексике. Участники были амбулаторными пациентами с легкими или умеренными симптомами заболевания. Они самостоятельно принимали лекарственное средство у себя дома, а исследователи наблюдали за пациентами удаленно.

«Хотя мы разочарованы результатами исследования PRESECO, мы по-прежнему твердо убеждены в том, что безопасные и эффективные пероральные противовирусные препараты срочно необходимы пациентам, которые все еще пытаются справиться с COVID-19, — заявил главный исполнительный директор Appili Therapeutics Арманд Бальбони. — Мы хотели бы поблагодарить всех пациентов, которые участвовали [в испытании], и надеемся, что информация, полученная в ходе нашего исследования, поможет направить исследования и разработки в сторону большего количества потенциальных вариантов лечения COVID-19»,

«Appili по-прежнему привержена решению проблем, связанных с инфекционными заболеваниями, и мы продолжим разработку наших программ для улучшения жизни пациентов во всем мире», — добавил он.

В России зарегистрировано несколько вариантов фавипиравира. Препарат указан в последней версии рекомендаций Минздрава России по лечению COVID-19. Там также приводятся несколько исследований, доказывающих эффективность средства.

Николай Соколов

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