«Акрихин» объявил о расширении линейки препаратов «АкваДетрим»

Фармацевтическая компания «Акрихин» расширяет линейку лекарственных препаратов витамина D3 — «АкваДетрим». В продажу поступят новые таблетки с увеличенной дозой витамина, а также капли в универсальном формате.

«Компания на протяжении 85 лет заботится о своих потребителях и, будучи экспертом в области витамина D, расширяет лекарственную линейку «АкваДетрим», — заявили в «Акрихин». — В ближайшее время в продажу поступят растворимые таблетки в дозировке 2000 МЕ. Такая дозировка лекарственного препарата на сегодня является единственной в России. За счет увеличенной дозировки достаточно всего одной таблетки в день, чтобы поддерживать норму витамина D3 у взрослых».

Уже знакомый и популярный среди пациентов водный раствор «АкваДетрим» будет доступен и в новом увеличенном объеме — 15 мл. Таким образом, компания смогла создать более экономичный формат, рассчитанный на длительное применение.

Препарат усваивается в виде капель и растворимых таблеток. Более того, благодаря разнообразию форматов и удобному дозированию, линейка «АкваДетрим» теперь ориентирована на людей всех возрастных групп, добавили в компании.

На сегодня «АкваДетрим» — лидер среди препаратов витамина D31 и №1 по потреблению — 7 из 10 жителей страны выбирают АкваДетрим2. Также в 2021 году линейка препаратов получила статус витамина №1 в России3.

Витамин D3 один из самых необходимых организму, его нехватка может привести к проблемам с костями и мышцами, нервной системой, иммунитетом. По результатам совместного исследования «Акрихина» и «Инвитро», проведенного в 2020 году, в России более 72% населения испытывают дефицит или недостаточность данного витамина. Именно поэтому компания уделяет проблеме большое внимание и постоянно работает над улучшением линейки препаратов «АкваДетрим».

1. Согласно данным базы ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГРС в РФ», бренд Аквадетрим занимает позицию №1 по объему продаж в упаковках и в рублях в оптовых и в розничных ценах среди лекарственных препаратов с МНН колекальциферол (витамин D) по итогам периода январь — август 2021.

2. 1. Millward Brown, Brand Tracking, 2021; 2. 8 из 10 мужчин, которые потребляют витамин D, пьют Аквадетрим (80% мужчин), 7 из 10 женщин, которые потребляют витамин D, пьют Аквадетрим (67% женщин), GFK Consumer Panel Study, 2021.

3. Согласно данным базы ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГРС в РФ» по объему продаж в рублях в оптовых ценах среди лекарственных препаратов за период 12 месяцев с февраля 2020 по январь 2021 года включительно.

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