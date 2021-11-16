Moderna признала большую вероятность миокардита от своих вакцин в сравнении с другими

В Moderna подтвердили тот факт, что вакцина компании против COVID-19 чаще вызывает миокардит у пациентов, чем препарат Pfizer. При этом там заявили, что вакцина Moderna защищает от тяжелого течения болезни лучше конкурентов.

В Moderna подтвердили, что случаи миокардита (воспаления сердечной мышцы) у привитых вакциной Moderna наблюдаются более часто, чем у вакцины Pfizer. Об этом сообщил главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон, пишет CNBC.

Бертон привел данные из Франции по мужчинам в возрасте 12–29 лет. Они демонстрируют, что у привитых вакциной Moderna наблюдалось 13,3 случая миокардита на 100 тыс. человек по сравнению с 2,7 случаями на 100 тыс. человек у получивших вакцину Pfizer.

При этом он привел данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, которые показали, что вероятность среднего или тяжелого течения коронавируса была ниже у привитых препаратом Moderna, чем у тех, кто получал вакцины Pfizer или Johnson & Johnson. Например, у получателей вакцины Moderna фиксировались 86 таких случаев на 100 тыс. человек. У Pfizer в то же время наблюдалось 135 случаев на 100 тыс. человек.

Эти данные также показывают, что у непривитых людей риск смерти в одиннадцать раз выше, чем у тех, кто получил прививки.

«Хотя я думаю, что органы здравоохранения тщательно оценивают данные, проявляя должную осторожность, вы можете видеть, что они продолжают рекомендовать использование вакцины мРНК-1273 от Moderna, – сказал Бертон. – Мы считаем, что баланс пользы и риска [вакцины] исключительно положительный», – добавил он.

Согласно данным, собранным CDC, более 71 млн американцев полностью привиты вакциной Moderna. Европа одобрила ее для использования у подростков 12–17 лет в июле. Однако некоторые страны, такие как Финляндия и Швеция, приостановили использование вакцины у пациентов в возрасте 30 лет и младше из-за опасений по поводу миокардита.

На прошлой неделе компания объявила, что FDA откладывает одобрение вакцины для детей 12–17 лет, поскольку агентство изучает сообщения о миокардите.

Николай Соколов

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