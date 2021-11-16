EMA разрешило два моноклональных антитела против COVID-19

Европейский регулятор EMA рекомендовал для одобрения два антитела для лечения COVID-19. Это Ronapreve один от американо-швейцарского союза Regeneron и Roche, и Regkirona от южнокорейской компании Celltrion.

Если Европейская комиссия одобрит средства, они станут первыми препаратами от COVID-19, одобренными в Европе после ремдесивира от Gilead.

Разработанные Regeneron и Roche антитела Ronapreve уже одобрены комитетом EMA по лекарствам для человека для лечения взрослых и детей старше 12 лет с COVID-19, которые не нуждаются в кислородной поддержке и подвержены высокому риску развития тяжелой формы заболевания. Regkirona от Celltrion рекомендованы только взрослым с аналогичными показаниями.

По данным EMA, Ronapreve также может использоваться для предотвращения COVID-19 у людей старше 12 лет и весом не менее 40 кг.

Эти два препарата принадлежат к классу, называемому моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, вырабатываемые человеческим организмом для борьбы с инфекциями.

Хотя потенциальный процесс утверждения продолжается, эти два препарата уже доступны для некоторых пациентов в Европейском союзе, поскольку в некоторых случаях EMA помогало государствам-членам ЕС в их распространении.

Антитела Regeneron получили разрешение на применение в экстренных случаях в Соединенных Штатах в прошлом году, а в августе получили условное регистрационное удостоверение в Великобритании.

В июне официальный представитель Еврокомиссии заявил, что в ЕС будет поставлено около 55 тысяч курсов терапии Ronapreve. Но блок не имеет договора о поставках с Celltrion, чьи антитела пока одобрены только в Южной Корее.

Eli Lilly на прошлой неделе отозвала заявку на одобрение в ЕС своей терапии на основе антител, сославшись на отсутствие спроса со стороны стран-членов ЕС, и объясняя это тем, что блок фокусируется на других поставщиках.

Николай Соколов

pharmvestnik