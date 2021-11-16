Johnson & Johnson разделится на две компании

Компания Johnson & Johnson заявила о том, что планирует разделиться на две отдельные фирмы. На своем сайте она сообщает, что отделит свой бизнес по охране здоровья потребителей, который, к примеру, производит пластыри и детскую присыпку, от фармацевтического подразделения.

«Планируемое разделение приведет к созданию двух мировых лидеров, которые смогут улучшить результаты лечения пациентов и потребителей за счет инноваций, реализовывать более целенаправленные бизнес-стратегии и ускорить [их] рост», — пишет компания.

Компания сохранит в своем составе фармацевтическое подразделения и подразделение медицинского оборудования, которые продают устройства и препараты, такие как средство от рака «Дарзалекс». Ожидается, что в 2021 году выручка этих подразделений составит около 77 млрд долл.

Johnson & Johnson заявила, что намерена завершить запланированное разделение через 18–24 месяца. В результате этого акции компании выросли на 5%.

«Новая Johnson & Johnson и компания, которая будет заниматься охраной здоровья потребителей, смогут более эффективно распределять ресурсы для предоставления услуг пациентам и потребителям, стимулировать рост и будут очень ценны», — заявил Хоакин Дуато, который, как ожидается, станет главным исполнительным директором J&J в январе.

Компания Pfizer в 2019 году объединила свое подразделение по охране здоровья потребителей в совместное предприятие с GlaxoSmithKline. Тогда GlaxoSmithKline планировала, что к 2022 году ежегодная экономия от объединения безрецептурного бизнеса с Pfizer составит 606 млн долл.

Николай Соколов

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